00:28 - Operazione della polizia che in una abitazione di Volterra, in provincia di Pisa, ha trovato una vera e propria centrale dello spaccio. Tre persone sono state arrestate: un volterrano di 47 anni e due marocchini di 42 e 37 anni, uno dei due residente a Carrara. In casa c'erano 34 grammi di cocaina. Il valore dello stupefacente sequestrato sfiora i duemila euro.