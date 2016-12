Violentò nipote, 9 anni allo zio

01:03 - Un uomo di 70 anni è stato condannato a nove anni di reclusione per aver violentato la nipote. La vicenda risale a qualche anno fa e accadde a Sansepolcro (Arezzo). La ragazza, all'epoca 16enne, raccontò di aver subito pesanti abusi per tre anni in auto mentre veniva riaccompagnata a casa dal parente. L'uomo dovrà alla ragazza e alla sua famiglia una provvisionale di 40mila euro, in attesa del processo civile che stabilirà il risarcimento.