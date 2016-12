00:17 - Bottiglie di vino e l'intera fornitura di pesce necessario per il fine settimana: questo il bottino di un furto messo a segno in un ristorante di Viareggio dove i ladri hanno visitato un negozio di erboristeria, portando via un computer. Parte della refurtiva è stata comunque recuperata dalla polizia, dopo un controllo in un'abitazione nel centro cittadino, e già restituita ai proprietari. Indagate tre persone.