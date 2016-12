07:24 - Due tonnellate e mezzo di pesce sono state donate in beneficenza dalla Capitaneria di Porto di Viareggio ad associazioni delle province di Lucca e Pistoia. Si tratta di prodotti confiscati a un grossista perché etichettati irregolarmente: indicati come pesce-sciabola indo-pacifico, in realtà era pesce-coltello, sono stati donati dopo che l'Asl ha verificato l'idoneità al consumo.