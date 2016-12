00:53 - Un giovane è morto dopo aver datto un volo di 15 metri dal terrazzo sulla sommità di un palazzo sul lungomare di Viareggio. Non sono ancora chiare le cause della caduta. Si tratta di un diciottenne di origine filppina, residente a Firenze, e che, secondo quanto appreso, era a Viareggio in visita ad un parente. Al suo arrivo all'ospedale Versilia le sue condizioni sono apparse subito gravissime e dopo poco il giovane è morto.