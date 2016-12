22:00 - Oltre 120 millimetri di pioggia in tre ore nella zona tra Pietrasanta e Camaiore per un nubifragio in Versilia: un evento improvviso che secondo i tecnici non accadeva da 50 anni. L'acqua piovuta nelle zone depresse dell'entroterra versiliese è stata pompata dagli uomini del Consorzio di bonifica con gli impianti idrovori fissi e portata al mare, al ritmo di 100mola litri al secondo, attraverso i fiumi principali.