00:28 - Ancora in corso un grande incendio che ha completamente un distrutto un capannone dove erano stipate 700 rotoballe di fieno nella zona di Poggio Pelato a Capalbio. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigli del fuoco stanno continuando. Nelle vicinanze del capannone si trova un'abitazione dove vive una famiglia, al momento comunque non evacuata. Le operazioni si protrarranno per tutta la notte.