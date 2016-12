Toscana, meraviglie "col ritocco"

09:08 - La nuova campagna di promozione turistica della regione Toscana, che debutterà alla Bit di Milano è sotto accusa. Le immagini degli stupendi paesaggi, che non avrebbero bisogno di alcun ritocco, sono state elaborate al computer. Il tutto per dare un tocco ancor più celestiale, divino secondo la campagna pubblicitaria, che spinge il turista a cadere in tentazioni varie. Ma in questo caso photoshop sembra non essere stato gradito da molti utenti.