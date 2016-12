Terremoto tra Toscana ed Emilia Scossa di magnitudo 4 in Garfagnana

21:24 - La terra torna a tremare in Toscana ed Emilia-Romagna. Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata infatti rilevata dalla Rete sismica nazionale dell'Ingv alle 12.45 nel distretto sismico della Garfagnana. Tra i comuni più vicini all'epicentro Fiumalbo, in provincia di Modena, Abetone e Cutigliano, in provincia di Pistoia. La Protezione civile: "Non segnalati danni a persone o cose".

Il terremoto si è verificato a una profondità di 12,3 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro, nel raggio di dieci chilometri, sono come detto Fiumalbo, Abetone e Cutigliano; nel raggio tra i 10 e i 20 chilometri, nel modenese, Fanano,Montecreto, Pievepelago, Riolunato e Sestola, nel pistoiese Piteglio e San Marcello Pistoiese, e in provincia di Lucca Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Villa Basilica.



La Protezione civile: "Popolazione ha avvertito la scossa" - "A seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell'Appennino Tosco-Emiliano, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile".



"Dalle verifiche effettuate, l'evento è risultato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati al momento danni a persone o cose".



Seconda scossa, più lieve, dopo 2 minuti - Un'altra scossa di terremoto, di magnitudo 2, a una profondità di 15,2 km, è stata registrata tra la Toscana e l'Emilia Romagna, nel distretto dell'Appennino Pistoiese, alle 12.47, dalla Rete sismica nazionale dell'Ingv. E' quanto si legge sul sito dello stesso Ingv. I comuni più vicini all'epicentro sono gli stessi tra cui è stato localizzato l'epicentro del terremoto di magnitudo 4 registrato alle 12.45.