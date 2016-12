Studentesse trovano 1.500 euro e li consegnano al loro professore

23:16 - Hanno trovato per strada, vicino a scuola, 1.500 euro in contanti in un portafogli e lo hanno consegnato al loro professore. Protagoniste due ragazzine di 16 anni, studentesse del liceo scientifico "Arturo Checchi". Il docente ha portato il portafogli alla polizia. Insieme alla somma di denaro non c'erano documenti di riconoscimento o altri effetti personali riconducibili al titolare.

Il professore ha quindi consegnato i soldi alla polizia municipale che ha attivato così le procedure di legge del codice civile. Se si presenterà il proprietario della somma (che dovrà fornire sufficienti elementi di prova per dimostrare la proprietà del denaro) alle due ragazze verrà riconosciuta una ricompensa del 5%.