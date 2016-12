Stalking, foto della ex come logo per le bare della sua agenzia funebre

07:17 - Un amore diventato morboso a tal punto da non limitarsi a perseguitarla con messaggi e regali, ma arrivando a utilizzare anche la foto della donna come logo da stampare sulle bare della sua impresa funebre chiamata con il nickname con cui l'aveva conosciuta per chat. Le avrebbe anche preparato una bara bianca tempestata di cristalli. Vittima delle attenzioni di un imprenditore del Nord Italia è stata una 50enne di Lucca. L'uomo è stato denunciato.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, i due si erano conosciuti per chat. L'uomo avrebbe poi cominciato a inviare alla donna centinaia di messaggi e di regali, fino a diventare ossessivo e morboso, utilizzato tra l'altro la sua foto come logo da stampare sulle bare. Non soddisfatto, nonostante il no della donna, sarebbe, dal Nord Italia dove risiede, andato a Lucca più volte: non conoscendo l'indirizzo avrebbe cercato di incontrarla rivolgendosi con una scusa alle forze dell'ordine e ai suoi familiari. Quando un giorno si è presentato sotto casa, dopo aver raggirato la sorella della vittima, la donna ha deciso di chiamare i carabinieri.