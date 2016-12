15:36 - "Come mi sento? Vorrei che gli altri si mettessero al mio posto. E' così...". Risponde con queste parole Raffaele Sollecito a chi gli chiede come stia all'indomani della condanna in appello per l'omicidio di Meredith Kercher. E subito sottolinea: "Della sentenza non parlo". I giudici della Corte d'assise di Firenze hanno stabilito per lui una pena di 25 anni e il divieto di lasciare l'Italia.