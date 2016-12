Siena, sparita dopo litigio in casa

00:06 - Ricerche sono in corso nel Senese per rintracciare una donna di 58 anni allontanatasi da casa dopo una discussione col marito. Carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari sono impegnati a perlustrare l'area intorno a Ulignano di San Gimignano (Siena), la località da cui la donna è scomparsa. Al momento della donna non c'è traccia. Impegnate anche unità cinofile per esaminare la zona di bosco dove si potrebbe essere diretta.