Siena, droga ed estorsione: 14 arresti. In manette anche fantino del Palio

08:39 - I carabinieri di Siena hanno arrestato 14 persone, nove delle quali sono finite in carcere e cinque ai domiciliari, accusate di traffico di droga. Il gruppo, che gestiva un traffico di cocaina dalla Campania alla Toscana, è accusato anche di estorsione nei confronti di chi non riusciva, o tardava, a pagare la "fornitura". Tra gli arrestati c'è anche un fantino del Palio.

I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip di Siena su richiesta della Procura della città del Palio ed eseguiti dai carabinieri nelle provincie di Napoli, Siena, Arezzo e Firenze.



Le indagini, durate circa un anno, hanno permesso di individuare il canale di approvvigionamento della cocaina che dalla provincia di Napoli veniva poi immessa in Toscana attraverso una rete di spacciatori. Nelle indagini sono emerse una serie di estorsioni, con minacce gravi e metodi violenti, nei confronti di alcuni piccoli imprenditori che non riuscivano a pagare i debiti per l'acquisto della droga.



In manette è finito anche un fantino della celebre manifestazione cittadina. Oltre alla tradizionale carriera senese, era un protagonista di altre manifestazioni equestri in diverse località italiane.