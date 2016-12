Siena, cade ultraleggero: un morto

14:17 - Un ultraleggero è precipitato nelle vicinanze dell'aviopista di Bettolle, in provincia di Siena. Nello schianto ha perso la vita il pilota del velivolo, un 35enne nato a Montevarchi ma residente a Bucine (Arezzo), dove faceva il falegname. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di lunedì in località Essesecco. Sul posto è intervenuto il 118 di Arezzo e Siena, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

L'ultraleggero era decollato da pochi minuti dall'aviopista di Essesecco quando, per cause ancora da accertare, il pilota ha perso il controllo.



Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Montepulciano. La vittima, che aveva il brevetto di pilota dal 1998, era considerato molto esperto e tutti i documenti dell'ultraleggero erano in regola.



Sposato, lascia la moglie e un figlio di due anni.