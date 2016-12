Siena, bambino scappa dal furgone in fiamme e muore investito da un'auto

18:27 - Scappa dal furgone in fiamme su cui stava viaggiando con la famiglia e viene investito da un'auto. E' la tragica fine di un bambino di 11 anni, morto così davanti agli occhi dei suoi genitori, sulla Siena-Bettolle. Il mezzo ha avuto all'improvviso problemi al motore, che è andato a fuoco, e il padre si è subito fermato. Il piccolo, impaurito, è uscito di corsa, finendo sotto un'auto che transitava in quel momento.

L'improvviso stop è avvenuto all'altezza di Serre di Rapolano: all'uscita del piccolo, stava passando una vettura guidata da un turista neozelandese, che non ha potuto evitare l'undicenne: l'impatto violento ha gettato il corpo del bambino sulla carreggiata opposta. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimare il piccolo.



A bordo del furgone, oltre ai genitori del piccolo c'era anche un altro figlio della coppia. Anche lui, come il fratello, quando il padre è riuscito a fermare il mezzo ormai in fiamme, è fuggito impaurito ma dalla parte opposta rispetto all'11enne, verso il guardrail. Questo gli ha permesso di salvarsi mentre il fratellino veniva travolto.



Il furgone è di proprietà dell'uomo che era alla guida, un muratore, che lo utilizza anche per motivi di lavoro. Secondo i primi accertamenti il principio d'incendio sarebbe stato causato da un problema alla marmitta. Prima che l'uomo riuscisse a fermarlo, il mezzo era già stato avvolto da un denso fumo nero che ha spaventato i bambini. I carabinieri stanno indagando sul caso per accertare le responsabilità per quanto accaduto.