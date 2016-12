23:11 - Un uomo di 79 anni, Giuseppe Panelli, è morto in uno scontro tra due auto, che poi sono finite in un fossato, avvenuto a Capannori (Lucca). Feriti i cinque occupanti di una delle due auto, tra cui due bambini: le loro condizioni non sembrano però destare preoccupazioni. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale di Capannori, intervenuta con 118 e vigili del fuoco.