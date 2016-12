Schianto a Firenze, morto centauro

00:59 - Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Volterrana, al confine tra Montespertoli e Castelfiorentino, in provincia di Firenze. La vittima era in sella a una moto di grossa cilindrata che si è scontrata con un'auto. Nell'incidente la macchina si è anche ribaltata: due le persone a bordo, rimaste leggermente ferite e portate all'ospedale di Empoli per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.