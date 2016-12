Rogo in allevamento: strage suini

21:24 - Mattanza di suini nell'Aretino: circa mille maiali sono morti nell'incendio sviluppatosi in un'azienda agricola di Brolio nel comune di Castiglion Fiorentino. Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'allevamento per cause da accertare e hanno avuto proporzioni definite "importanti" dagli stessi vigili del fuoco intervenuti con uomini e mezzi sul posto. Le operazioni di spegnimento e bonifica andranno avanti, secondo i vigili, per ore.