07:32 - Un ragazzo di 14 anni ha rischiato di annegare in una piscina di Pontremoli (Massa Carrara). Ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Carrara dov'è arrivato in condizioni gravissime dopo essere stato soccorso dal 118. Quando i medici sono arrivati sul posto sembrava che per il giovane non ci fosse più niente da fare, poi invece sono riusciti a rianimarlo.