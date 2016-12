Resti di un uomo sciolto nell'acido trovati nel fusto di un capannone

12:30 - Sono stati trovati in un capannone a Serravalle Pistoiese i resti del corpo di un uomo, parzialmente sciolti nell'acido e in avanzato stato di decomposizione. Potrebbe essere Rosario Orefice, scomparso il 30 aprile 2010. I resti erano in un bidone, nascosto in un'intercapedine a circa due metri di altezza tra le canne fumarie, non visibile all'esterno. Gli affittuari del capannone hanno notato il fusto, segnalandolo alle forze dell'ordine.

Fratello Orefice accusato di omicidio e soppressione di cadavere - Del caso di Orefice si occupò anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". Il capannone è di proprietà del fratello di Rosario, Luigi Orefice, 45 anni, rinviato a giudizio per l'omicidio e la soppressione del cadavere del fratello.



Il capannone era stato dato in affitto a terzi. Proprio questi ultimi stavano effettuando alcuni lavori di manutenzione sull'edificio quando hanno notato il bidone all'interno del quale si trovavano i resti del cadavere. Il fusto, che emanava cattivo odore, è stato segnalato alle forze dell'ordine, che hanno fatto rimuovere i resti. Ora è tutto stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.