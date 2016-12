09:18 - Un bandito a volto scoperto ha sparato una fucilata a una cassiera durante una rapina al supermercato Penny Market di Pontetetto, a Lucca. Il malvivente è in fuga, mentre la donna è stata ricoverata all'ospedale della città toscana ma non sarebbe in pericolo di vita. La rapina è stata compiuta all'orario di chiusura del piccolo supermercato, di fronte a numerosi testimoni.

Secondo le testimonianze raccolte dal sito luccaindiretta.it, il malvimente, un uomo di circa 35 anni, si è messo in fila alla cassa e, quando la cassiera ha dato il resto al cliente che lo precedeva, lui ha arraffato il denaro dal cassetto, circa 300 euro, mentre la donna, insultandolo, ha cercato di chiudere la cassa. A questo punto il rapinatore ha estratto dalla giacca un fucile a canne mozze e ha sparato alla cassiera, la 60enne Ombretta Cordoni, dicendole: "Grulla, vedi che se mi davi i soldi...". Il bandito, inseguito da alcuni clienti, è quindi fuggito a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce.



La cassiera, colpita al torace, è stata subito soccorsa: fortunatamente il fucile era caricato con una cartuccia a pallini di calibro ridotto, che hanno provocato molte ferite poco profonde.



Il supermercato rapinato è da qualche tempo nel mirino dei malviventi: giusto una settimana fa era stato svaligiato dai ladri, che durante la notte erano entrati disabilitando il sistema d'allarme e impadronendosi di 20mila euro contenuti nella cassaforte; all'inizio del mese, invece, la polizia aveva denunciato due taccheggiatori.