Ragazze aggredite, fermati profughi

22:46 - Una si difende e scappa, l'altra viene "placcata a terra" e immobilizzata. Fortunatamente entrambe riescono a non farsi violentare sulla spiaggia di Follonica, dopo una notte in discoteca. L'episodio ha portato all'arresto di due extracomunitari, un ghanese e un togolese, ritenuti responsabili di tentata violenza sessuale ai danni di una di 24 e una di 26, entrambe di Follonica. Gli arrestati sono giunti in Toscana tre anni fa come rifugiati.