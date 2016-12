Processo Meredith, dopo i viaggi all'estero Sollecito si presenta in aula: "Resto in Italia"

13:34 - Macché fuga all'estero: dopo le polemiche per i suoi ultimi viaggi, Raffaele Sollecito si è presentato in aula al processo d'appello bis, a Firenze, per l'omicidio di Meredith Kercher. A chi gli chiedeva se avesse in programma altri viaggi, prima della fine del processo, il giovane, accompagnato dal padre Francesco, ha risposto: "Resto in Italia". In calendario oggi l'arringa difensiva dei suoi legali, gli avvocati Giulia Bongiorno e Luca Maori.