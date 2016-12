Prato, smascherato il vandalo delle chiese

12:40 - A novembre erano stati fatti a pezzi due crocefissi, adesso è successo ancora: ben tre danneggiamenti in un solo giorno. Questa volta, però, il protagonista è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Un uomo sui 50 anni, vestito di nero che estrae il martello per danneggiare una colonna della cattedrale di Prato. Nel video si vede come, accorgendosi del vandalo, intervenga il custode per fermarlo. L'individuo gli sputa addosso, lo strattona ma poi se ne va. I carabinieri, dopo aver visionato il filmato, sono sulla sue tracce.