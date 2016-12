21:24 - Il cadavere di una donna è stato ritrovato nell'area del Padule di Fucecchio, in località Casin del Lillo ad Anchione, in provincia di Pistoia. A ritrovare il corpo, su cui non ci sarebbero segni di violenza, sono stati alcuni cacciatori. La vittima non è stata ancora identificata: tra le ipotesi quella che possa trattarsi di una donna scomparsa nella zona poco più di un mese fa.