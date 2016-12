29 luglio 2014 Pisa, uccide la madre dopo una lite per la cena e dorme con il cadavere La vittima aveva 87 anni. Il figlio era affetto da disturbi psichiatrici. Il raptus è scattato perché gli avevano comprato le cosce di pollo anziché le ali Tweet google 0 Invia ad un amico

20:46 - Un uomo di 55 anni affetto da disturbi psichiatrici ha ucciso lunedì sera la madre di 87 anni dopo un litigio. Il figlio ha poi dormito in casa insieme al cadavere e solo al mattino ha chiamato i carabinieri. E' accaduto a Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa). Secondo quanto emerso, il figlio non avrebbe gradito le pietanze preparate per la cena dalla madre e al culmine di una lite l'ha uccisa sgozzandola con un coltello da cucina.

Il motivo del raptus sarebbe dovuto agli alimenti acquistati poco prima durante la spesa da alcuni parenti che avevano comprato le cosce di pollo anziché le ali. Fabrizio Fruzzetti avrebbe detto che non era stato accontentato su ciò che era stato acquistato. L'uomo soffriva di disturbi psichici dal 1990 e da allora era in cura al centro di igiene mentale di Pisa.



Il dettaglio, per quanto futile, sarebbe stato riferito anche ai carabinieri dallo steso omicida e confermato anche dai parenti che ieri sera erano andati a fare la spesa. Ma sarebbe solo un pretesto, uno dei tanti segnali che amici e familiari erano abituati a "leggere" quando Fruzzetti stava per avere i suoi scatti di rabbia.



"Diceva di intravedere strani messaggi dalla Tv - ha raccontato un parente - e questo per noi era già un segnale che stava per accadere qualcosa. Una sorta di preavviso che finora ci aveva sempre consentito di gestire i suoi scatti d'ira". L'uomo nella tarda mattinata è stato trasferito nel centro clinico del carcere Don Bosco dove è stato ricoverato in seguito a una sospetta frattura vertebrale conseguenza di una rovinosa caduta dalle scale avvenuta nei giorni scorsi.