09:40 - Un incendio, molto probabilmente di origine dolosa, ha distrutto a Pisa, non lontano dalla Torre pendente, i moduli abitativi della Croce Rossa in via Pietrasantina che nei mesi scorsi avevano ospitato i profughi. Il rogo si è sviluppato intorno alle 5: sul posto stanno ancora intervenendo le squadre dei vigili del fuoco.