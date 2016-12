Pisa,prostituzione: sgominata banda

06:52 - I carabinieri di Pisa hanno sgominato una banda dedita allo sfruttamento della prostituzione. Per sei persone, quattro uomini e due donne, è stato disposto l'obbligo di dimora. Il gruppo utilizzava la Rete favorendo gli incontri con i clienti in appartamenti situati a Pisa, Altopascio (Lucca) e Bari. A offrire le prestazioni sessuali a pagamento erano giovani donne sudamericane, che venivano reclutate in Brasile, Ecuador e Repubblica Dominicana.