07:03 - Operazione dei carabinieri contro una banda responsabile di furti in abitazione e ricettazione in provincia di Pisa e in altre città della Toscana. Sono state arrestate dieci persone di nazionalità georgiana che, secondo l'accusa, sarebbero state dedite ai furti in appartamento ed alla ricettazione di apparati elettronici e di oggetti preziosi, smerciati presso i negozi compro oro.