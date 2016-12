Pisa, droga: arrestata coppia sposi

06:16 - Due giovani sposi sono stati arrestati dai carabinieri a Pisa con l'accusa di gestire un vero e proprio laboratorio per confezionare eroina. Oltre ai due, lei albanese e lui romeno, sono stati arrestati anche un italiano e un tunisino. Il valore della droga sequestrata è stato stimato in 500mila euro. La droga (una cinquantina di chili tra eroina e soprattutto sostanze da taglio) era nascosta in un'intercapedine del bagno di un appartamento del centro.