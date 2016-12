Pisa: 76enne ha ucciso la moglie 74enne a coltellate, poi si è impiccato

13:23 - Un uomo di 78 anni, Domenico Specchiulli, ha prima picchiato e poi ucciso a coltellate la moglie 76enne, Maria Ricci. Infine si è tolto la vita impiccandosi. E' successo nel centro di Ponsacco, in provincia di Pisa. A trovare i corpi è stata una figlia della coppia che, vedendo il cadavere della mamma, ha gridato in lacrime: "L'ha ammazzata, l'ha ammazzata".

L'uomo è stato infatti descritto come un padre e un marito-padrone incline a risolvere con la violenza anche le questioni più piccole.



La scena del crimine era raccapricciante con la donna riversa sul pavimento in un lago di sangue e con una profonda ferita alla testa, oltre a quelle mortali sul torace. In terra c'erano anche ciocche di capelli che testimonierebbero la violenta colluttazione tra moglie e marito. Il muratore in pensione si è impiccato subito dopo avere inferto le coltellate mortali alla coniuge: ha preso una scala, ha collocato un morsetto su una delle travi del soffitto vi ha fatto scorrere una corda stringendosela intorno al collo e poi si è lasciato cadere nel vuoto.



La morte dei coniugi sarebbe avvenuta al mattino, quando i vicini hanno sentito delle urla, anche se i due corpi sono stati scoperti solo nel tardo pomeriggio di martedì.



Secondo quanto appreso dagli inquirenti, la famiglia, originaria della provincia di Foggia, era al corrente dell'indole violenta di Specchiulli e uno dei suoi figli negli ultimi tempi aveva per questo interrotto qualunque rapporto con lui. Le figlie avevano invitato la madre a lasciare quella casa e andare a vivere con loro per evitare di continuare a essere vittima dei soprusi del marito. Ma lei aveva rifiutato e aveva provato anche a tranquillizzarle.



L'ultima lite le è stata fatale e quando la figlia ha scoperto i corpi senza vita non ha avuto dubbi ed è scappata in strada gridando: "L'ha ammazzata, l'ha ammazzata". In breve sul posto sono arrivati i carabinieri, i mezzi del 118 e la polizia municipale che per ore ha chiuso la strada per evitare l'assembramento di curiosi.