Pisa, 16enne muore decapitata mentre attraversava i binari di Cascina

18:50 - Aurora Cei aveva solo 16 anni ed è morta investita da un treno mentre stava per attraversare i binari nella stazione di Cascina, in provincia di Pisa. Un tragico incidente avvenuto poco dopo le 13 e al quale hanno assistito decine di studenti che erano appena usciti da scuola. La scena è stata straziante ha raccontato qualche testimone e dei ragazzi si sono sentiti male, in preda a delle crisi di pianto.

Al momento dell'incidente assieme ad Aurora -intenta a prendere il pullman per tornare a casa nella frazione di San Casciano, c'era anche un'amica rimasta miracolosamente illesa anche se sotto choc. "Aurora ha sporto la testa in avanti per vedere se poteva attraversare i binari - ha raccontato la ragazzina- ma proprio in quel momento è sopraggiunto un treno che di fatto l'ha praticamente decapitata".