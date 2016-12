13:44 - Un 88enne è stato trovato ferito e incosciente in strada a Cortona (Arezzo). L'uomo è stato travolto da un veicolo mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, vicino alle quali è stato trovato accasciato, ma dell'auto per ora nessuna traccia. Ha riportato traumi al cranio, al bacino e agli arti superiori. L'elisoccorso Pegaso ha portato l'anziano all'ospedale de La Fratta (Cortona) in codice rosso.