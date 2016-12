Pedone investito sull'Aurelia:morto

00:21 - Un uomo di 46 anni, di Vallecchia (Pietrasanta), Massimo Moschetti, è morto dopo essere stato investito da un furgone mentre stava percorrendo a piedi la via Aurelia, in località Portone a Pietrasanta. Sul posto le prime cure all'uomo sono state prestate dai volontari della Croce Verde che stava trasportando un paziente non grave e che si sono fermati per rianimare il ferito in attesa di un'altra ambulanza. Ma i soccorsi sono stati vani.