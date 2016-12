Palio di Siena, vince la Civetta

20:19 - Il Palio della Madonna Assunta, a Siena, è andato alla contrada della Civetta. Andrea Mari, detto Brio, si è aggiudicato il primo posto montando il cavallo esordiente Occolè. Per il fantino si tratta della quarta vittoria in Piazza del Campo. In piazza i contradaioli con le bandiere nere e rosse, bordate di bianco, sono subito andati a farsi consegnare dalle mani del sindaco il drappellone, per poi portarlo in festa nelle strade della città.

Alla partenza era scattato in testa il cavallo della contrada Valdimontone ma, alla prima curva di San Martino, il fantino Carlo Sanna, detto Brigante, è caduto da cavallo lasciando la testa della corsa all'Aquila, seguita dalla Civetta mentre finiva a terra anche Sebastiano Murtas, detto Grandine, il fantino della Pantera.



Alla seconda curva del Casato Brio è riuscito a portare Occolè, un castrone di sette anni che per la prima volta correva sul tufo di piazza del Campo, davanti al cavallo dell'Aquila, Lo Specialista. Brio ha quindi portato in fondo ai tre giri, senza grandi problemi Occolè, regalando la trentaquattresima vittoria alla Civetta, contrada con la quale lo stesso fantino aveva vinto il suo secondo Palio nell'agosto 2009, l'ultimo drappellone vinto dalla Civetta prima di quello di stasera. Alla Carriera non ha partecipato la Giraffa per l'infortunio riportato dal cavallo Quietness durante la terza prova.