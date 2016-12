Offerta di lavoro shock a Firenze: "Cerchiamo banconieri, no Sud Italia"

12:45 - "No stranieri o Sud Italia". Si conclude con questa frase, scritta interamente in maiuscolo, l'annuncio pubblicato da eBay da un locale di vini di Firenze in cerca di banconieri. Per candidarsi non basta conoscere il settore, parlare l'inglese e avere "grande voglia e passione per il lavoro". Il luogo di nascita diventa infatti un motivo di discriminazione, riportando alla memoria vecchie ferite che si pensavano rimarginate.

Ecco l'offerta di lavoro incriminata, pubblicata nella sezione annunci del noto sito di aste online e su altre piattaforme: "Per prestigiosa Location nel centro storico cerchiamo banconieri settore enogastronomico, richiesta conoscenza del settore. Indispensabile conoscenza lingua inglese. NO STRANIERI O SUD ITALIA. Inviare curriculum completo di foto e dati fisici. I curriculum incompleti verranno scartati a priori".



La discriminazione nel mondo del lavoro, soprattutto riguardo gli stranieri, non è certo una novità. Basti pensare che fino a poche ore fa vigeva una norma risalente al 1931 che vietava l’assunzione di cittadini extracomunitari per guidare i mezzi pubblici. Il governo, messo alle strette da un cittadino extracomunitario che si era rivolto alla giustizia ordinaria, ci ha messo una pezza con un decreto legge in vigore da domenica 6 aprile. La norma è ora abrogata.



La storia di Mohamed - A Mohamed Hailoua, 18enne marocchino, regolarmente residente in Italia, dove ha frequentato pure le scuole, era stato negato un posto da operaio al reparto manutenzione dell’Atm, l'azienda del trasporto pubblico locale di Milano.



Per i giudici, il ragazzo aveva il diritto di concorrere per quel posto di lavoro.