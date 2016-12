19:48 - Sette anni di reclusione: è questa la richiesta di condanna dei pm di Siena al processo Alexandria per l'ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari. Sei anni ciascuno, invece, la richiesta per l'ex direttore generale, Antonio Vigni, e per l'ex capo Area finanza, Gianluca Baldassarri. Il pm Giuseppe Grosso ha detto ai giudici di "negare ogni circostanza attenuante" e di condannare i tre imputati anche alle pene accessorie.