22:05 - Un piccolo aereo privato con a bordo il pilota e un passeggero ha compiuto un atterraggio d'emergenza con un motore in avaria all'aeroporto di Firenze-Peretola. Il bimotore è atterrato senza particolari problemi. Intorno all'area dove era previsto l'atterraggio era stato allestito un cordone di mezzi dei vigili del fuoco per far fronte alla situazione ma non c'e' stato bisogno di alcun intervento.