23:28 - Una madre e due bambini, di 5 e 3 anni, sono rimasti intossicati in un appartamento di Firenze per esalazioni da monossido di carbonio. Il bimbo più piccolo è stato trovato privo di conoscenza. I tre sono in ospedale in camera iperbarica. Li ha salvati il marito e padre che ha dato l'allarme. Secondo un'ipotesi, il gas è filtrato dalla soffitta dove c'è la caldaia alimentata a metano. I bimbi dovevano fare il bagno.