19:48 - Era alla guida quando, il 3 agosto, la sua auto finì in una scarpata causando la morte della moglie 44enne. Dopo venti giorni, l'uomo, un 51enne di Capannori, in provincia di Lucca, non ha retto e si è tolto la vita. Il suo corpo è stato trovato da un familiare. Nello schianto il 51enne perse conoscenza a riportò diversi traumi ma nei giorni scorsi era stato dimesso dall'ospedale.