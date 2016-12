Mez, Amanda: "Accuse inconsistenti"

23:11 - "Essendo stata in passato giudicata innocente, mi aspettavo di meglio dal sistema giudiziario italiano. Contro di me c'è un apparato accusatorio inesistente". Così Amanda Knox commenta, in una nota, la sentenza della Corte d'Appello di Firenze. Raffaele Sollecito, che ha sentito la sua condanna a 25 anni in tv, è apparso "annichilito" ad uno dei suoi difensori, l'avvocato Luca Maori. Il giovane pugliese è rimasto senza parole.