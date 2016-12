Maxi sequestro a dentista evasore

21:37 - Non avrebbe dichiarato al fisco ricavi per circa un milione e 200mila euro. E' quanto la guardia di finanza di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) ha contestato a un dentista nei cui confronti è scattato un sequestro preventivo di veni mobili e immobili per circa mezzo milione di euro. In casa del medico è stata trovata una valigetta che conteneva della documentazione extracontabile con indicati i nomi dei pazienti e l'importo incassato.