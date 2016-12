Maxi-incidente a Grosseto, un morto

18:23 - Maxi-incidente sulla Grosseto-Siena, in cui sono rimaste coinvolte tre auto, una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. La vittima è Fulvio Fassina, 71 anni, di Milano, soccorso con l'elicottero e deceduto prima dell'arrivo in ospedale. Una Toyota, una Meriva e un'Alfa le tre vetture che si sono scontrate, forse in seguito a un sorpasso. I vigili del fuoco di Grosseto hanno lavorato oltre un'ora per tirare fuori dalle lamiere i feriti.