16:23 - Un'auto l'ha investita e scaraventata in un torrente. E' morta così una donna di nazionalità romena, precipitata da un ponte a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. L'autopsia confermerà se sia deceduta per l'impatto con la vettura o a seguito della caduta. Il pirata della strada è tuttora ricercato dalle forze dell'ordine.