19 settembre 2014 Maltempo, la grandine imbianca Firenze Crollo in una scuola: ferite cinque persone Tanti disagi in tutta la Toscana. Piove nell'ospedale di Santa Maria Nuova: stop agli interventi chirurgici. Problemi da Lucca alla Versilia

19:11 - Il maltempo colpisce duramente Firenze, la sua provincia, l'Empolese, la Versilia e il Pisano. A Cerreto Guidi (Firenze) cinque persone, tra cui due maestre, sono rimaste ferite per un crollo all'interno della scuola della frazione Lazzeretto. Imbiancato dalla grandine il capoluogo, dove sono state disposte l'evacuazione delle elementari "Don Milani" e la chiusura temporanea degli Uffizi e di altri musei. Infiltrazioni anche a Palazzo Vecchio.

Alberi sono caduti in varie zone della città, sulla Firenze-Pisa-Livorno e sulla Firenze-Siena. Una tromba d'aria ha invece causato grossi problemi nell'Empolese.



Piove in ospedale, stop a interventi - Bloccate le operazioni di chirurgia programmata all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova. Lo stop agli interventi è stato reso necessario dopo il blocco degli ascensori, dovuto a infiltrazioni di pioggia, e la conseguente impossibilità di trasportate i pazienti da un piano all'altro. Resta attiva la chirurgia d'urgenza. "Gli interventi di chirurgia programmata - spiega l'Azienda sanitaria fiorentina - non riprenderanno prima della prossima settimana". Infiltrazioni anche nel padiglione "Medicina B": trasferiti alcuni pazienti.



Uffizi chiusi per due ore, disagi in tutta Firenze - Per verificare la presenza di danni, dopo la violenta grandinata, gli Uffizi sono rimasti chiusi per circa due ore. Impossibile accedere anche a Palazzo Pitti, Palazzo Davanzati e San Marco. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha invitato i cittadini a limitare l'uso delle auto e l'attività all'aperto. Dopo la prima bomba d'acqua, le previsioni parlano di rischio di ulteriori forti temporali.



Intanto una scuola è stata evacuata e si registrano allagamenti in diversi sottopassi della città, alberi caduti sulle auto in sosta e tegole e grondaie pericolanti in vari palazzi del centro storico. Danni anche all'orto botanico "Giardino dei semplici".



Infiltrazioni d'acqua anche a Palazzo Vecchio - Infiltrazioni d'acqua anche nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio: a essere "colpita", a quanto si apprende senza alcun danno ad arredi o pitture, un'area in prossimità dello studiolo di Francesco I.



Maltempo anche in Versilia - Maltempo anche sulla costa, a Tonfano, in Versilia, dove una tromba marina, ha fatto volare ombrelloni e tende e spostare alcune barche a vela che erano tirate in secco.



Tetti scoperchiati nel Pisano - I vigili del fuoco di Pisa stanno effettuando decine di interventi per far fronte ai danni provocati dall'ondata di maltempo che ha coinvolto la città la zona tra San Giuliano Terme e Vecchiano. I pompieri sono stati subissate da decine di richieste di soccorso per la caduta di alberi su strada, pali della luce danneggiati, tetti scoperchiati e allagamenti.