19:52 - La prima stima dei danni subiti dai musei e dai giardini del Polo museale di Firenze per "l'evento meteo estremo" che ha colpito il capoluogo toscano ammonta a una cifra non inferiore a un milione e mezzo di euro. A renderlo noto è la Soprintendenza, impegnata nei controlli nei vari musei del Polo insieme alle ditte esterne che dovranno riparare i danni.

"Quello che è successo è stato un evento eccezionale difficilmente prevedibile, che non è possibile calcolare su un singolo luogo. E' stato un caso se non ci sono state vittime". Lo ha detto il capo della protezione civile Franco Gabrielli al campo base di Stabbia, a Cerreto Guidi, per monitorare la situazione maltempo in Toscana. Ai sindaci di Cerreto Guidi, Fucecchio e Vinci, Gabrielli ha chiesto un censimento dei danni entro tre giorni, per valutare la richiesta di stato d'emergenza.