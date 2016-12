01:19 - Nuovi interventi a causa del maltempo in Toscana. In particolare in Versilia, in provincia di Lucca, segnalati alcuni allagamenti in strada e in una decina di abitazioni. A Viareggio caduto un albero su un'auto in sosta: nessun ferito. I vigili del fuoco segnalano interventi per alcuni allagamenti anche in provincia di Pisa e Livorno: al momento non sarebbero rilevate situazioni di particolare criticità.