26 luglio 2014 Maltempo a Viareggio, disagi in spiaggia e strade allagate: ma c'è chi va in canoa

17:00 - Una tromba d'aria si è abbattuta nella zona di Viareggio dove ombrelloni e tende di alcuni bagni sono volati in aria a causa del vortice di vento misto ad acqua che si e' abbattuto nella tarda mattinata. Spavento in spiaggia da parte dei bagnanti che comunque avevano trovato riparo. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per interventi di rimozione dei rami caduti e per cercare di liberare scantinati dall'acqua. Diversi cittadini hanno provveduto anche da soli a liberare i tombini ostruiti dalle carte e che hanno provocato allagamenti in alcune strade e anche a trovare mezzi di trasporto alternativi.