Lucca, scopre foto hard della moglie da un meccanico: rissa sfiorata

13:30 - Le avevano proposto un servizio fotografico osé per un calendario, che sarebbe stato diffuso lontano dalla provincia di Firenze, dove la donna vive. E invece quelle foto a luci rosse sono state scoperte proprio dal marito della giovane, su un calendario sponsorizzato da un'autofficina di Lucca. Lui è corso sul posto per chiedere spiegazioni, furioso. Ne è nata una discussione con il proprietario, e tra i due si è sfiorata la rissa.

La moglie aveva accettato la proposta ovviamente all'insaputa del coniuge, convinta che lui sarebbe rimasto ignaro di tutto. Ma Lucca non è poi così lontana da Firenze, e le voci corrono. Così, la notizia è arrivata alle orecchie, anzi, per meglio dire, agli occhi, dell'uomo, che non ha aspettato un minuto e ha raggiunto subito l'ignaro meccanico che "sponsorizzava" le bellezze fotografate. Quest'ultimo ha provato a spiegare al marito che lui non c'entrava niente con quella Miss Maggio che aveva le fattezze della moglie. Che quel calendario lui l'aveva acquistato da una tipografia di Lucca per regalarlo ai clienti. Il marito non ha trattenuto la rabbia, tanto che il proprietario ha dovuto chiamare i carabinieri per allontanare il "visitatore".



Sono scattate le indagini, e ancora i carabinieri hanno spiegato che quella Miss, una bella casalinga fiorentina, aveva appunto posato per uno scatto osé, facendosi regolarmente pagare dal fotografo. Lui stesso le aveva detto che quelle immagini non sarebbero uscite dalla provincia di Lucca. E lei aveva sperato che la notizia non arrivasse a chi la conosceva. Invece... Per ora, al marito infuriato non sono arrivate denunce. Che la cosa sia finita lì?